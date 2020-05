Ibiza-Gate: Weltweite Fahndung nach Ibiza-Oligarchin!

Oe24.at berichtet aktuell über den Riesenerfolg für das Bundeskriminalamt: Die Soko Ibiza hat das ganze Ibiza-Video, das HC Strache aus der Regierung schoss. Und damit auch neue Fotos vom „Lockvogel“: Die weltweite Fahndung läuft!

Jetzt geht’s Schlag auf Schlag: Die Ermittlergruppe der Soko Tape (Soko Ibiza) hat endlich das gesamte Video-Material vom Ibiza-Politkrimi. Und mit der Auswertung des mehrere Stunden umfassenden Rohmaterials könnte auch die Flucht von zwei Verdächtigen bald zu Ende sein: Die Experten des Bundeskriminalamts präsentierten heute neue Fotos der falschen Oligarchen-Nichte „Alyona Makarov“, die dem früheren FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in der Video-Falle in der Finca auf Ibiza gewisse Fragen so stellte, dass ihm seine Antworten dann massiv geschadet haben.

Die jetzt international gesuchte Tatverdächtige sieht jedenfalls nicht wie jene Frau aus, die eine Tageszeitung noch am Sonntag als „Alyona Makarov“ präsentiert hat: Die „Oligarchin“ hat tatsächlich eine spitze Nase, die Lippen sind voll und dürften von einem Schönheitschirurgen modelliert worden sein.

Ebenfalls gut auf der Gesamt-Ausgabe des Ibiza-Videos zu sehen ist auch einer der beiden Drahtzieher des Video-Komplotts, Detektiv H.: Diese Aufnahmen werden der Exekutive bei der internationalen Fahndung nach ihm helfen – es gibt (wir berichteten) einen Haftbefehl, die Staatsanwaltschaft wirft dem Detektiv Suchtgifthandel, Erpressung, den Missbrauch von Tonaufnahmen, etc. vor.

Die Sicherstellung des gesamten Video-Materials ist aber auch eine Politbombe: Die Gesamt-Version des Vidos ist für den Ibiza-Untersuchungsausschuss extrem wichtig – die Abgeordneten könnten nun einsehen, was Heinz-Christian Strache auch vor und nach den bisher gezeigten Schnitten gesagt hat. Immerhin dürften viele Szenen, die den Ex-Vizekanzler durchaus entlasten hätten können, bisher bewusst nicht gezeigt worden sein. Oder es könnten sich auch noch weitere Verdachtsmomente auf dem jetzt vorliegenden Material finden.

Einer Präsentation des gesamten Ibiza-Videos im Ibiza-U-Ausschuss könnten natürlich auch kritische Fragen für die bisherigen Veröffentlicher des Filmmaterials folgen – und die Öffentlichkeit könnte auch sehen, ob manipulativ oder seriös die Videoschnitte gewählt worden sind.

