Ibiza-Gate: Familien Business: auch Vater des „Detektivs“ J.H. auf Fahndungsliste der Wiener Staatsanwaltschaft. Ist Lockvogel eine Cousine des „Detektivs“?

Seit 2017 läuft auch gegen den Vater des „Detektivs“, dessen Name ebenfalls mit J.H. abzukürzen ist, wobei es sich jedoch um einen anderen Vornamen handelt, bei der Wiener Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren (35St53….).

Der 1949 in Belgrad geborene Vater des zwischenzeitlich eines der berühmtesten „Untergetauchten“, Geburtsname „R.“ wird von der STA in Wien zwecks Aufenthaltsfeststellung gesucht, an seiner zuletzt bekannten Adresse in der Wiener Sterngasse ist er nicht auffindbar.

Die Familie des für die Behörden besonders schwer erreichbaren „Detektives“ und, wie nunmehr bekannt, auch seines Vaters, könnte beim Ibiza-Business eine weitaus größere Rolle gespielt haben, als bisher bekannt war und ist.

Intensive Recherchen der EU-Infothek deuten darauf hin, dass der „Lockvogel“ eine Cousine des „Detektivs“ sein könnte.

EU-Infothek.com hat in den vergangenen Monaten nach dem Lockvogel und auch nach deren Helfern und Bekannten recherchiert. Nicht erfolglos, wie weitere Berichte bald zeigen werden.