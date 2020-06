Ibiza-Gate: Die „internen“ Chat-Protokolle des „Detektivs“

ÖSTERREICH und EU-Infothek haben die geheimen Handy-Chats des Detektivs H. und eines mutmaßlichen Komplizen im Ibiza-Video-Krimi.

„Überleg wie BKA (Anm.: das Bundeskriminalamt) ruhig zu stellen ist“, tippte der untergetauchte und per Haftbefehl gesuchte Hauptverdächtige H. am 4. Juni 2019 um 21.56 Uhr via Instant-Messaging-Dienst Threema in sein Handy.

Sein mutmaßlicher Komplize im Video-Krimi K. schrieb sofort um 21.57 Uhr zurück: „Mache ich.“ Der gebürtige Bosnier K. sitzt seit November des Vorjahres in Untersuchungshaft. Bei der Hausdurchsuchung während der Festnahme des Arbeitslosen in Salzburg wurden in seinem Haus eine abgesägte Schrotflinte, ein Unterhebel-Repetierer („Winchester“), 139 Schuss Munition, Sparbücher und Kuverts mit 113.000 Euro sowie auch Kokain sichergestellt.

Der Detektiv dachte wohl, dass die Kommunikation mit seinem Bekannten K. „safe“ sei: Immerhin verspricht Threema eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die Spezialisten der Soko Ibiza des Bundeskriminalamts haben allerdings dennoch einen stundenlangen Chat-Verlauf sichergestellt …

