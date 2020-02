Ibiza-Gate: BKA beschlagnahmte Original-Spionagekoffer des „Detektives“ Julian Haller („alias“-Name)

Genau wie in einem Thriller: der „Detektiv“ beauftragte seinen Bekannten (Name und Adresse der Redaktion bekannt) aus gemeinsamen „Happy-Koks-Stunden“, seinen silbernen Handkoffer mit Spionage-Utensilien per insgesamt acht Stunden dauernden Billig-Flug von Wien, Zwischenstopp Deutschland, nach Ibiza zu bringen.

Dessen Lohn: Zehn 100 Euro Scheine, wobei der Bote von diesem kargen Lohn neben dem Billig-Flug auch noch sein Hotel, auch sein Frühstück, in Ibiza bezahlen musste. Von dem 48-Stunden-Ausflug blieben ihm etwa schlappe 250 Euro als „Lohn der Angst“.

Als wirklich großzügig gegenüber seinen Helfern und „Freunden“ kann man also Herrn „Julian Thaler“ nicht bezeichnen.

Der Inhalt des Koffers interessiert die Soko Tape im BKA besonders: da gibt es Lichtschalter mit kleiner eingebauter Geheim-Kamera, ein kleines Würfel-Radio mit eingebauter, versteckter Kamera, Knopf-Mikrofone und ähnliches Spionagezeugs.

Die im Ibiza-Video deutlich sichtbaren Billig-Kameras aus dem Supermarkt waren wohl nur „Staffage“, um den Party-Teilnehmern zu suggerieren: „Seht her, wir verbergen nichts, das sind nur die hier in der Finca üblich eingesetzten Kameras zum Schutze vor Einbrechern“.

Das echte Spionage-Equipment war absolut verdeckt und versteckt, das erklärt auch die schlechte Tonqualität des Videos, welche erst durch tagelange Nachbearbeitung (alles wirklich Originaltexte?) in der bekannten Art hergestellt wurde.