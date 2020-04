Corona-Antikörpertest: Geschäftemacherei verhindert rasche Testung der Bevölkerung

Bild © CC0 Creative Commons, Pixabay (Ausschnitt)

Es gibt seit einigen Tagen einen raschen, sicheren CORONA-Antikörpertest: ein kleiner Pieks in den Finger, nach ca. 15 Minuten liegt das Ergebnis des Bluttests vor.

Diesen Antikörpertest wollten Ärzte um ca. 80 Euro, also sehr preiswert, ihren Patienten als weitgehendst sichere „Sofort-information“ (Treffsicherheit des Tests ist 97 %) anbieten.

Das rief umgehend ausgerechnet die Ärztekammer auf den Plan, welche diesen Test per sofort untersagte. Begründung: es gäbe für diesen Corona-Test in Österreich noch keine Zulassung. Allerdings gibt es bereits in Deutschland (in Baden-Württemberg) diese Zulassung.

Wie EU-Infothek in Erfahrung bringen konnte, soll es nun doch zu einer Zulassung auch in Österreich kommen oder vor kurzem gekommen sein.